Grande Fratello Vip, Serena Enardu fuori col televoto. In studio boato di applausi

Serena Enardu fuori dal Grande Fratello Vip 4 con polemica. Al terzo tentativo utile, il pubblico ce l’ha fatta a eliminarla: solo il 38% delle preferenze contro il 62% di Fabio Testi, sempre più apprezzato dai telespettatori. Alla lettura del verdetto da parte di Fenanda Lessa, in studio è esploso un boato di gioia e ha inneggiato a Fabio, mentre Elisa De Panicis ha applaudito come se non ci fosse un domani.

Serena ha salutato i coinquilini e abbracciando Antonella Elia, disperata per aver perso un altro soldato nella sua personalissima e folle battaglia sul campo di Cinecittà, le sussurra: “Non esistono le favole”, “Me ne voglio andare” risponde la Elia. Pago l’accompagna alla porta rossa e Serena ne approfitta per tirare l’ultimo mer**ne ai vip: “Ciao anche ai cafoni che non si sono avvicinati”. Non pensa che dopo i tanti insulti che ha riservato loro, sarebbe stato ipocrita.