Grande Fratello Vip, trema Antonella Elia: chi entra nella casa

Questa sera, la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena per Antonella Elia: Fiore Argento sarebbe pronta a entrare nella casa dalla porta rossa per vuotare il sacco sulle foto pubblicate dal settimanale "Nuovo" in cui appare in compagnia di Piero Delle Piane, fidanzato della stessa Elia.

Fiore Argento vorrebbe mettere al corrente l'ex soubrette che non esistono progetti lavorativi per Piero con il padre, il regista Dario Argento, che non l'ha chiamato, ma è stata chiamata dall'ex e che le è sembrato strano che le prendesse la mano davanti ai paparazzi convocati di proposito da qualcun altro (lo stesso Delle Piane?). Tutte cose rivelate domenica sera a "Live Non è la d'Urso". Intanto a "Pomeriggio Cinque", un opinionista ha svelato che il vero cognome di Piero non è Delle Piane, ma Le Piane e dunque millanterebbe una parentela inesistente con il grande Carlo Delle Piane.