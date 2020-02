Maria De Filippi furiosa a C'è Posta per Te: non sto zitta mi fai impressione!

Maria De Filippi amareggiata e furiosa a “C’è Posta per Te”, il people show di Canale 5 in onda ogni sabato sera: “Mi fai impressione! Non mi lascio mai andare, ma questa volta non sto zitta!”.

La storia è quella di Flora che implora il perdono del figlio Giovanni per averlo cacciato di casa e averlo preso a “brutte parole”, ma tre anni fa la situazione era difficile: la famiglia viveva in un container, non c’era lavoro, Flora aveva paura che i servizi sociali le togliessero i figli e avendo fatto solo la terza media li educava a parolacce. Il figlio Giovanni ha accettato l’invito, ma non ha voluto far pace. Maria De Filippi ha provato a far ragionare Giovanni e la fidanzata Luisana: “Io non mi ci sono mai trovata, ma vivere in un container non deve essere piacevole. Tua mamma non ha studiato, è più facile che conosca le parolacce che le buone parole. L’assistente sociale che controlla le fa paura, quando vai a fare il posteggiatore abusivo, te guadagni di più, ma lei rischia la famiglia. Quando ti presenti con la cassetta di patate, lei è arrabbiata, ti lascia fuori alla porta, ma per sopravvivenza prende le patate. Il pubblico ride perché evidentemente non capisce cosa vuol dire avere fame! E’ pentita di quello che ha fatto”.

Giovanni non intende ragione e la fidanzata definisce Flora “un mostro”: è la goccia che fa traboccare il vaso. Quando Maria De Filippi è fuori di sé, tira le labbra, piega il viso verso sinistra e guarda con aria di compianto i malcapitati. La sua ira gelida sferza lo studio che si ammutolisce e Giovanni: “Sai cosa penso io? Che devo valutare il percorso di una donna che non ha avuto un cavolo dalla vita, che viveva in un container e che ora vive insieme a altre 4 persone in tre stanze. Ha la terza elementare, mi aspetto che non sia educata, ma una sorta di animale che cerca di educare i figli e ce la fa. Ma io agli animali voglio bene e non li tocca nessuno. E mi fa impressione che tu non dica nulla alla tua fidanzata che la definisce un "mostro". Solitamente non mi lascio andare, ma faccio fatica a star zitta. Io non ci dormirei la notte a non parlare con mia mamma, poi ognuno fa i conti con la propria coscienza e il proprio cuscino. Arrivederci”. Stretta di mano lampo, niente bacio mariano e un abbraccio a Flora, imperfetta, ma mamma.