Mara Venier gela Bugo: imbarazzo totale su Irene Grandi: a Sanremo non c’era

Dal caso infinito Morgan alla super gaffe su Irene Grandi. A Domenica In c'è ancora Bugo per parlare della squalifica da Sanremo 2020. Dopo il dibattito in studio con Pierluigi Diaco, Giampiero Mughini e la sorella di Marco Castoldi, in collegamento, Bugo si esibisce con il suo pezzo "Sincero".

Il pubblico applaude e lui va a salutarlo: Mara Venier lo elogia e gli chiede quale sia la sua canzone preferita tra quelle di Sanremo. Lui allora ribatte sicuro: "Il livello era davvero alto. La prima che mi aveva colpito quella di Irene Grandi" ma la conduttrice lo gela: "Irene Grandi? Non c'era Irene Grandi". Bugo sgrana gli occhi, cala il gelo in studio finché non interviene il pubblico che corregge la Venier. Zia Mara si rende conto della gaffe e sbotta a ridere mentre chiede scusa: "È stata la febbre... no ragazzi..." si giustifica. Bugo tira un sospiro di sollievo.