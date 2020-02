I social di nuovo all’attacco dei concorrenti del GFvip Serena Enardu e Pago: qualcosa non torna nella loro riappacificazione.

Sabato pomeriggio i “Paghi”, alias Pago e Serena del Grande Fratello Vip, si sarebbero traditi in merito alla loro controversa storia d’amore. Serena, dopo aver sparato ad alzo zero sul paese dove vive in Sardegna, considerato troppo provinciale per lei e per il figlio, ha dichiarato: “Se tutto va bene abbiamo pianificato di trasferirci a Milano entro settembre”.

L’affermazione ha lasciato perplessi gli utenti che seguivano la diretta su Mediaset Extra. Su Twitter in molti hanno notato che qualcosa non tornava: “Come è possibile che si trasferiscano a Milano se fino a tre settimane fa non stavano più insieme, non si parlavano e Pago era entrato nella casa del GF da solo? Non si fa un trasferimento così importante dall’oggi al domani”. Per i telespettatori non è credibile che abbiano progettato il loro futuro in questi 10 giorni nascosti sotto la capanna del sesso e sospettano che la riappacificazione sia tutta una montatura a favore di lucina rossa per business futuri. E probabilmente l’inganno va avanti dai tempi di Temptation Island.

I dubbi sul teatrino sono diventati certezza quando l’incontenibile Serena, forte dell’appoggio pubblico di Maria De Filippi (a Signorini ha detto che l’ex tronista è senza malizia e molto diretta, nda), ha svelato che lei e Pago fanno parte della stessa agenzia meneghina in cui lavora uno degli autori storici del GF e grande ex amico di Fabrizio Corona. A pensar male si fa peccato, ma dopo queste rivelazioni il Gf l’ha censurata in fretta e furia e chiamata in confessionale.