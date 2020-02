La lite Morgan-Bugo finisce a colpi di meme. Tra Baci, biscotti e Salvini

Ammettiamolo, chi è che quando parte "Sincero" alla radio non pensa alle parole alternative usate da Morgan per "punire" Bugo, suo partner al 70mo Festival di Sanremo? "Le brutte intenzioni e la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza...". Comunque la si pensi sulla lite tra i due artisti, è innegabile che i versi scritti di getto sulle scale dell'Ariston da Marco Castoldi in arte Morgan abbiano conquistato la rete con meme e vignette che invadono i social.

Il dissing è diventato virale con i Baci Perugina, biscotti, la Regina Elisabetta e perfino Matteo Salvini al citofono che si cimentano con "ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha buttato dentro".