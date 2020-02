Elodie a cuore aperto su Marracash: "È il primo uomo che mi capisce"

Elodie è in un momento di grazia, personale e musicale. Dopo aver brillato al Festival di Sanremo con il brano "Andromeda", la cantante romana si racconta a Daria Bignardi. Ospite al programma "L'Assedio", sul canale Nove, l'artista parla della sua vita, della sua carriera e del fidanzato, il rapper e produttore musicale Marracash: "La cosa bella dell’incontro con Fabio (Bartolo Rizzo, vero nome di Marracash, ndr) è che per la prima volta riesco a confrontarmi con un uomo che mi capisce veramente. Non devo spiegarmi, non ho bisogno di farlo, lui mi capisce…”. In comune con il rapper anche l'essere cresciuta nelle case popolari. La cantante romana, infatti, è originaria del Quartaccio.