Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro danno spettacolo sotto le coperte

Non sarà l’armadio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma è di nuovo grande bordello al Grande Fratello Vip 4. Dopo la mano birichina di Rita Rusic e la capanna del sesso dei “cartonari” (cit. Fabio Testi) Pago e Serena Enardu, tocca a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia (incurante delle eventuali ripercussioni sulla causa di divorzio da Francesco Sarcina, leader de “Le Vibrazioni) dar spettacolo. I due giovani si sono studiati per un mese, poi hanno dato libero sfogo alla passione. Al bacio in giardino sono seguite notti da “laguna blu” in piscina dove la timidezza ha lasciato campo libero a limoni duri, gambe accavallate e abbracci hot.

Ieri notte la neo coppia si è spinta oltre. Per la prima volta, Paolo è entrato nell'oblò, la stanza dove Clizia dorme da sola e si sono scambiati ore di effusioni. I rumori erano inequivocabili come la gamba dell’influencer che si strusciava sul fianco di Ciavarro e la mano di lei che scivolava piano piano sotto la maglietta di lui. Tanti sospiri che hanno indotto l’occhio “guardone” del GF a staccare e censurare la scena bollente. Ma niente sesso: il figlio di Eleonora Giorgi ha dormito nella sua camerata.