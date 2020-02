Fabio Testi senza controllo al GfVip. Così minaccia le donne

Fabio Testi fuori controllo al GFVip 4. L’attore è uscito alla distanza e contrariamente ad altri vip aumenta i consensi di giorno in giorno. Spesso piazza delle freddure micidiali, storica quella a Antonio Zequila: “Non c’è niente che possa dire per rovinarti la reputazione, fai già tu da solo” oppure quella a Barbara Alberti: “La nomino perché ha un trattamento di favore rispetto a noi, non ci spieghiamo perché sia stato annullato il suo televoto”.

Per approfondire leggi anche: Patrick reazione inaspettata al GfVip

Un appuntamento fisso sono i suoi improperi mattutini ai fonici del GF (che si sono offesi e hanno chiesto alla produzione di redarguire il concorrente): “co**ioni, cosa sparate la musica a tutto volume? Ci alziamo lo stesso, già siamo stressati…lo fanno apposta, sono co**ioni”. Chiamato subito in confessionale, Fabio ha fatto pure il gesto del dito medio. Tradizionali le sbroccate contro Patrick e soci per gli scherzi notturni. “Avete tutto il giorno per giocare e venite a farlo mentre dormo? Andate fuori!”. Una scena che si ripete ogni notte quando Patrick e soci entrano in camera mentre dorme e iniziano a scherzare: “Ma perché rompete i cog**oni adesso in camera? Giocate, giocate, due kg di aglio ve li faccio a supposta…vedrete…ridete, ridete, vi infilo i tampax nell’aglio!”. Una minaccia che ha sortito nelle donne l’effetto sperato: “Ok, buonanotte”.