Al GfVip fuori Michele Cucuzza e Barbara Alberti si ritira. Lite furibonda tra Pago e Serena Enardu

Michele Cucuzza è l’eliminato della decima puntata del GFVip 4, mentre Barbara Alberti abbandona il reality show. In nomination vanno Licia Nunez e Serena Enardu, travolta dalle critiche dopo un litigio furioso con Pago. Il televoto si chiude venerdì 14 febbraio in occasione dell’undicesima puntata del reality show e la concorrente meno votata tornerà in nomination per default. Zequila superstar tra immunità e passerella delle ex: questa volta c’è Lory Del Santo. Giallo sulla bestemmia di Aristide Malnati.

GFVip: il “Festival” delle donne

Lo scontro tra Adriana Volpe, Barbara Alberti e Licia Nunez apre la decima puntata dello show e la Nunez sparge wasabi sulla smielata Adriana: “E’ finta e un’abile giocatrice. Aggiungo che stanotte a Paola ha detto ‘mi gioco la mia vita privata in un’altra puntata, solo se questa sera resto al GF’. La Alberti ha fatto pace per non rimanere sola”. Paola Di Benedetto non conferma: “Si riferiva a eventuali sorprese”, mentre l’Alberti si incavola: “Io sono isolata per natura, cosa mi frega di far pace per rimanere sola!”. Dunque, il round va a Adriana.

Il GFvip vive della luce riflessa di Sanremo

Mediaset non riesce a fare a meno di cavalcare l’onda lunga del trionfale Festival di Sanremo e così Alfonso Signorini mostra a Clizia Incorvaia il video della canzone delle Vibrazioni e dell’ex Sarcina, fa l’esegesi del brano meglio di Beppe Vessicchio e domanda: “Dov’è per te la gioia?”, “Aver ritrovato me stessa. Cosa gli consiglio? Di liberarsi dalle sue sovrastrutture, dal suo metapersonaggio (che personaggio non era abbastanza erudito, nda) e di liberarsi da persone che sono burattini nelle sua mani e che usa come un deus ex machina. Se possiamo tornare insieme? Ho amato tanto quest’uomo, ma mi ha completamente ucciso come donna e come persona. L’amore si è esaurito, mi sono leccata le ferite e sono rinata dalle mie ceneri”. Il GF affronta i temi profondi con la sensibilità di un triccheballacche. C'è un bel messaggio della mamma per Clizia: “Mia mamma mi ha cresciuto a pane e fiabe, pane e Catullo, mi vergognavo di lei quando ero piccola perché in un piccolo paese appariva troppo libera” e Signorini: “Ok, la volevi diversa. Pubblicità”.

Eliminazione: fuori Michele Cucuzza mr. tgf

Fabio Testi e Barbara Alberti si salvano, ma la scrittrice attacca la lagna: “Qui la vecchia muore, esco” e l’attore: “Mi avete condannato a stare ancora con questa banda di lazzaroni”. Tutti amici e poi c’è il fuggi fuggi generale. Eliminato Michele Cucuzza con il 10% dei voti (56% per Adriana Volpe, 18% per Fabio Testi e 16% per Barbara).

Pago la cambiale del GFVip

Il momento Pago-Serena è sicuro almeno quanto la presenza di Valeria Marini in un qualunque programma Mediaset: alla lunga stanca e i baci stellari si offuscano. Signorini bacchetta Serena: “Ti vedo problematica, scostante, vivitela. Hai l’uomo che ami al tuo fianco, ma dai l’impressione di non essere felice. Non stare nella casa pensando a cosa pensano quelli fuori, dovete vivere l’attimo”. Peccato che subito dopo gli dia una mazzata mostrando i commenti negativi di Twitter. Sintesi: nessuno crede all’amore di Serena che spavalda replica: “Non mi importano perché ce ne saranno altri positivi che fanno meno rumore”. In verità, non ci sono neppure quelli della mamma con un account fake. Il cantautore replica stizzito: “Mi fanno ridere, pretendono di conoscermi più di quanto io conosca me stesso”. Wanda Nara commenta: “Pago quanto hai SCiofferto per questa donna? Se lo avesse fatto lui sarebbe stato diverso, siamo in un mondo maschilista”.

GFVip: musica e Serena scompare

La seduta dal consulente matrimoniale prosegue con l’incontro fra Pago e il fratello Pedro incavolato perché se la Enardu vuole fare business sulla love story, lui non vuole essere da meno. Pedro entra a gamba tesa: “E’ opinione comune dei tuoi amici e della tua famiglia che da quando è entrata Serena ti stai perdendo. Se lei veramente ti ama ti aspetta a casa e non entra qua dentro. Non esci te come artista, doveva farti fare il tuo percorso che era spettacolare, poi vi vedete fuori. E perché il 21 gennaio mette il like a quel ragazzo (Alessandro, il tentatore di Temptation, nda)? Stai entrando qua, un po’ di buongusto perché mette il like, magari non è nulla… però…”. Pago però si dice certo del suo amore e rivela di aver voluto lui Serena in casa, convinto che sia sincera e innamoratissima e che il passato sia archiviato.

Il falò del GFVip

Signorini corre a riferire del like a Serena Enardu che si rivolge a Pedro con la stessa tracotanza di Morgan con Bugo dietro le quinte di Sanremo: “No, non sono preoccupata, il tuo parere è un problema che non mi tocca. L’ho messo perché Alessandro è un amico, è un semplice like a una foto artistica, pago essere una persona trasparente e spontanea”, Pago si inalbera: “Non mi piace, potevi evitarlo. A lei manca una certa sensibilità e questo lo dimostra”. Serena reagisce con la stessa supponenza vista a Temptation Island Vip e rinvanga: “Ti tocca tuo fratello che dice che stai perdendo la tua immagine di artista o che ho messo il like? La nostra storia l’abbiamo distrutta insieme, basta con questa storia che l’ho distrutta io a Temptation, basta! Abbassa i toni, ti deve dispiacere il cervello piccolo di tuo fratello, la pochezza di un ca**o di uomo di 50 anni, si va a cercare sempre quel ca**o di like, quel ca**o di piccola cosa che non va. Sai quante stro**ate ho dovuto vedere o sentire io? Quante fesserie ho dovuto subire e sono stata zitta?”, Pago ha un sussulto di dignità: “Scusa ma vai a mettere like proprio su Alessandro con milioni di persone su Instagram? Devi smetterla di fare cose che mi fanno soffrire”. Wandona punzecchia Serena: “Lo devi Vloccare così il dito non va lì” e Serena acida: “Forse tu fai così Uanda, non io!”. Durante il nero, Pago sembra rinsavito: “Sei te che sei venuta da me!” e Serena ingrata: “Solo Dio lo sa quanto non ci volevo venire qua dentro! Mi dicono che sono qui per visibilità”. Scoppia un litigio furioso in cui la Enardu sgrida Pago per non averla appoggiata e difesa davanti a tutti e se la prende con Signorini: “Non decidi tu se devo chiedere scusa”. Pago si fa bastonare come un cane, si fa zerbino al cospetto della sua mistress: “Mio fratello ha sbagliato, per favore non nominatela. In questo caso ho sbagliato io, dovevo stare dalla sua parte. Sapevo che l’avrebbero messo in mezzo”. Rimesso il guinzaglio al fidanzato, la concorrente continua a borbottare: “Non sto al gioco di nessuno e non devo compiacere nessuno, non mi importa che sia tuo fratello o Alfonso, quando dicono delle ca**ate dicono delle ca**ate” e il cantautore”. L’ex tronista fa le bizze e supplica gli inquilini di mandarla in nomination sottolineando di non essere lì per visibilità. Nooo, nessuno è lì per questo, credono di essere in un rehab. Pago si fa cencio e chiede scusa, il pubblico fischia, Wanda ride e Signorini: “Non capisco perché ti scusi” e parte la ola in studio.

Il bacio di Klimt

Sinceri o no, il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è stato un sogno. Davanti alla clip, Fernanda Lessa esulta come una bimba, Paolo è viola melanzana, Clizia è bianco Dash, Zequila, convinto di avere una chance con la siciliana, è marmato. Segue frase da Bacio Perugina dell’Incorvaia: “Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce” (sic!). Il romanticismo finisce in vacca: “Zequila che sorriso tirato, dì la verità, tu l’hai TACCHINATA!” e l’attore: “Nel mio cuore c’è ancora Marina”.

GFVip: il feticista Aristide ha bestemmiato?

A parte la claque in studio, pagata a peso d’oro per applaudire Aristide Malnati mummia sputa veleno, Signorini non resiste alla tentazione di riferire a tutti delle microerezioni di Aristide massaggiando i piedi, ma “peccato che l’ora non me lo consenta”. Ma è giallo: sembra che Malnati abbia pronunciato una bestemmia in diretta (“Dio ca*e”), l’audio però non è chiaro.

La macchina dell’Alabama e il Joaquin Phoenix de noartri

Antonella Elia rivede le immagini del presunto tradimento di Pietro Delle Piane e riconosce: “Ci si abitua all’abbandono o almeno ci si fa la corazza”. Vi voglio bene cari lettori e vi risparmio l’intervento pacificatore della fatina Adriana Volpe quando accoglie Pietro. “E’ tutta una montatura, è tutta una stro**ata. Sono braccato. Ti ricordi che a Natale parlammo dei progetti di Dario (Argento, padre di Fiore, nda). Sono disperato, non mi crollare, quando esci torna tutto come prima. Le parlavo di te e di quanto ti amo”. E parte il bacio da ingravidamento, il labbro superiore di Antonella rimane imprigionato nei denti di Pietro e il rossetto diventa fard. Dopo Bella Oggi, pure LR getta la spugna: il prossimo fornitore di make up sarà Uniposca. Pietro ha una spiegazione per le foto: “Avevo la faccia estasiata perché parlavo di lei” e Wanda Nara, come Ilary Blasi, lo sgama prima che inizi a parlare: “Siiiii, ma che c’entra…. Ah l’abbraccia perché doveva consolarlo? Ma de che?! Lo vedo in imbarazzo a spiegare questa situazione, è strano”.

Zequila bum bum

Per l’indispensabile rubrica, stasera Antonio Zequila incontra Lory Del Santo: “Grazie a me hai fatto l’Isola dei Famosi, eri un mitomane, mi chiamavi sempre. Io sono stata la prima donna a vederti in mutande. Ti do alcuni consigli: esageri quando parli delle donne, attieniti alla verità, e smetti di portare le donne nei ristoranti dove ti fai la foto per non pagare la cena anche se risparmiare fa sempre bene. Mi sono stupita che non hai parlato di me, è come se non avessi ricordato chi ha avuto merito nella tua vita. Ultimo consiglio: corteggia persone normali così finalmente vai via dalla casa di mammà”. Pare non ci sia stato bum, bum tra i due, solo un the caldo vista Colosseo. Il trash lo regala mamma Carmela: “Ne ha portate parecchie di donne a casa. LE cucinavo”.

Nomination da Oscar

I concorrenti immuni sono Adriana, Clizia e Fernanda, Andrea, Zequila e Paolo. In nomination finiscono Licia Nunez e Serena Enerdu che se gli astri vogliono tornerà a vendere cianfrusaglie su Instagram. Da segnalare la lezione di stile di Fabio Testi alla sarda spocchiosa: “E’ vero che non le ho parlato, ma per rispetto della loro situazione molto delicata, per evitare di dire cose che potevano offendere”. Decisa anche Fernanda: “Nomino Serena perché non si dice quel ca**o di tuo fratello”.

Addio GFVip!

Barbara Alberti vuole abbandonare il gioco e stavolta Signorini accetta le dimissioni: “Non ti forziamo, rispettiamo la volontà altrui”. Sì, dopo tre tentativi e dopo aver raggiunto un tot di puntate.

GFVip night

Fabio Testi vince l’Oscar della suite e per la cena si porta Fernanda, Adriana e Patrick. I social esultano sognando il remake del caos di qualche anno fa. Chiusura nel segno di Sanremo: la foto di Patrick e Zequila con una tutina simile a quella ormai storica di Achille Lauro sul palco dell’Ariston.