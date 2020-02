Antonio Zequila che doti nascoste al GfVip. Il dettaglio non passa inosservato a Fernanda Lessa

Il talento nascosto, ma non troppo di Antonio Zequila. Al GFVip 4 la tensione sessuale è nell’aria. Zequila, il playboy della Salerno-Reggio Calabria, parla quasi esclusivamente della sue conquiste e diverse volte si è lamentato della mancanza di donne “tacchinabili” all’interno della casa del Grande Fratello.

Ieri notte, al termine della decima puntata del reality show, Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa hanno svelato un grosso e inedito particolare dell’attore campano. I due vip erano in suite insieme a Fabio Testi e Adriana Volpe e stavano parlando del paragone fatto da Signorini tra la tuta aderente indossata da Patrick e Antonio e quella trasparente di Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo. Fernanda ha sorriso e svelato: “Io però in piscina ho notato che c’è una differenza…” e Patrick: “Sì anch’io”. Fabio Testi li ha invitati a essere più espliciti e la modella brasiliana: “Diciamo che ha un coso importante nel pantaloncino…diciamo che non è Achille Lauro con il pantaloncino”.