Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan fa dietrofront con Pago e Serena

Niente Grande Fratello Vip per Miriana Trevisan, ex moglie di Pago. Alfonso Signorini aveva annunciato il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per rimproverare Serena Enardu: per colpa sua il figlio di Pago non vuole più vedere il reality (“dovevo essere io la sorpresa per papà, non lei” avrebbe detto a mamma Miriana).

Ma i piani sono cambiati in corsa e stamani via Twitter, la Trevisan ha fatto sapere che non ci sarà: ”Carissimi, non entrerò nella casa del #gfvip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa. Respect”. Rispetto di chi non è dato sapere. Pago e Serena non incontrano il favore del pubblico e nemmeno dei coinquilini. E non hanno ancora ritrovato l’armonia di un tempo: Pago si sente insicuro e Serena (da stasera è nominabile, nda) non ci sta a pagare i suoi errori per tutta la vita (ipse dixit). Questa sera, Alfonso Signorini tornerà sulla loro storia, ma sicuramente affronterà l’argomento Clizia e Paolo: i due si sono baciati a lungo. Nell’undicesima puntata del GFVip ci sarà anche un faccia a faccia tra Lory Del Santo e Antonio Zequila.