Pietro Delle Piane rientrerà questa sera, lunedì 10 febbraio, nella Casa del Grande Fratello Vip per spiegare alla fidanzata Antonella Elia che non l’ha tradita come sembrerebbe dalle foto pubblicate dal settimanale “Nuovo”. Ma lo attende un compito difficile perché a “Live Non è la d’Urso”, l’attore è stato sbugiardato dalla macchina della verità ed è andato in escandescenze: “Avete manipolato la macchina per far vedere il video domani a Antonella, è una buffonata!”.

Pietro Delle Piane ha accettato l’invito di Barbara d’Urso per discolparsi di aver tradito Antonella con l’ex fidanzata Fiore Argento: “Guardatemi, sono un uomo innamorato, stavamo parlando di un progetto di lavoro”. Vladimir Luxuria non crede all’ingenuità di farsi fotografare dai paparazzi proprio mentre la Elia è al GF e Karina Cascella lo accusa di essere in cerca di pubblicità per il film in uscita, ma Delle Piane se la mangia viva: “Questo non è il mio ambiente, sto facendo un grande sacrificio a essere qui, ci sono per fare chiarezza! Non ci dividete! Non ce la fate! Se io mi faccio pubblicità, tu sei la pubblicità, sei una bolla di pubblicità, keep silence!”.

Poi litiga con Roberto Alessi, il direttore di “Diva e Donna”, facendogli una doppia pernacchia in diretta e si sottopone alla macchina della verità dell’Alabama completando il disastro. La macchina dà falso sulle risposte in merito a Fiore Argento (l’avrebbe baciata e incontrata più volte e avrebbe tradito Antonella). “La macchina deve fare il tagliando” grida Delle Piane. Barbara d’Urso rigetta le insinuazioni e ripete le domande, ma niente: la macchina dell’Alabama del dottor Denti continua a smascherarlo. Così l’attore dà di matto: “Utilizzerete questo domani sul Grande Fratello. Ho sbagliato io a venire. Non dovevo venire, mi dispiace. Non dovevo venire perché è una buffonata. È tutto manipolato, Antonella lo sa e lo spiegherò. Non mi fate a me queste cose. Non si fanno queste cose Barbara! No, no! Per farmi apparire bugiardo con la mia ragazza. Volevo illudermi che non sarebbe finito così. Non lo so da chi è manipolato, ma sono stron**te. Mi volete far apparire bugiardo con la mia fidanzata”.

Barbara d’Urso ha ribattuto: “Sto mantenendo la calma e sono dalla tua parte. Però tu stai dicendo che è tutto manipolato ed è una buffonata. Da chi? O da me o dal dottor Denti, no non ci sono altre alternative. Se non sono stata io chi è stato? L’Alabama? Dici che lo abbiamo fatto apposta? Ma noi chi? Devi rispondere! A me quello che fa vedere il Grande Fratello non me ne frega, mi piace, ma non ci sono io dentro: loro hanno tutto il diritto di far vedere quello che vogliono. Anzi, dopo questo spero lo facciano vedere! Non devi dire che è tutto manipolato, non da me! Sono io qua, si chiama “Live non è la d’Urso”, non “Live Non è delle Piane”, quindi stai dicendo che io ho manipolato. Stai dicendo questo? Va beh andiamo avanti”.