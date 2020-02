Amadeus si veste da Maria De Filippi e canta. Poi Fiorello si sbottona sul bis

Fiorello decide di omaggiare nella serata finale di Sanremo il suo «amico pazzesco» Amadeus. «Ce l’hai fatta», gli dice. «Ce l’abbiamo fatta», risponde lui. Fiorello rivela anche che già venerdì notte la Rai ha proposto ad entrambi il bis per il 2021: «Ieri ci hanno chiesto di fare il Sanremo Bis, la risposta la daremo ala fine di questa puntata, cioè la settimana prossima».

Per approfondire leggi anche: Sul web scatta il toto vincitore

Poi chiede la standing ovation per Amadeus e l’Ariston si alza in piedi. «Un Sanremo pazzesco», «ieri sera dietro le quinte sembrava "delirio a Las Vegas": ho visto Morgan correre dietro a Bugo, ho visto Rita Pavone giocare a burraco con Dua Lipa, Piero Pelù struccare Achille Lauro», scherza Fiorello. Poi saluta il figlio di Amadeus, Josè: «Quando è iniziato il festival aveva 8 anni, oggi ne ha 11», ironizza sulla durata del festival. Un festival che ha divorato tutto per una settimana: «è sparita pure la politica. Ho visto Floris parlare di pensioni con Elettra Lamborghini».

Quindi chiama l’ovazione per il suo amico, che arriva sulla scala dell’Ariston con la parrucca alla Maria De Filippi. «Sembri Montezemolo ossigenato», ride Fiorello. Poi Fiorello gli chiede l’imitazione di Celentano e Amadeus balla come il Molleggato in "Juppy Du" e Fiorello commenta: «Sembri Enzo Paolo Turchi». Il finale del siparietto è un omaggio a Morandi. I due per l’occasione si ribattezzano di Amarello (crasi tra Amadeus e Fiorello) e cantano «Un mondo di amore», sdoganando anche l’ugola del direttore artistico.