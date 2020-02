Sabotaggio a Sanremo, Morgan minaccia di non salire sul palco

Con una lunga lettera inviata dal cantante Morgan ai giornalisti (ma firmata da un avvocato) nel giorno in cui dovrebbe eseguire “Lontano dagli occhi” di Sergio Endrigo in duetto con Bugo, nella doppia e inedita veste di cantante e allo stesso tempo conduttore dell'orchestra Morgan mette in forse la sua partecipazione alla serata delle cover.

Il motivo?: "Un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova". Per andare in scena stasera, nella lettera arrivata questa mattina, Morgan pone tre condizioni: quella di poter "recuperare" due prove del brano, quella di potersi accompagnare al pianoforte, quella di poter utilizzare il maestro Valentino Corvino come assistente nella preparazione dell'orchestra, e che siano solo e soltanto Amadeus e il consiglio di amministrazione della Rai ad approvare il tutto.