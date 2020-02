Adriana Volpe e Barbara Alberti, rissa totale al GfVip

Adriana Volpe contro Barbara Alberti: è lite senza esclusione di colpi. Al GFVip la maestrina si scorna con la professoressa. Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip, la Volpe si è difesa con le unghie e con i denti dall’accusa di aver organizzato la nomination di Rita Rusic, poi eliminata.

In particolare, durante la diretta di lunedì su Mediaset Extra, la conduttrice si è rivolta a Barbara Alberti, schierata con la Rusic, e ha puntualizzato: “Se è tranquilla se ne tornasse a Miami e alla sua catena di negozi, ma perché deve gettare fango sulle persone? La cattiveria quando ce l’hai, ce l’hai” e Barbara Alberti: “Hai forzato o no Antonella a votarla facendo un intrigo?”, “Quando mai l’ho fatto! Tu parli sempre di nomination. Ne ha parlato con Rita più volte, sì o no? Ti ho fermato io e ti ho detto "per favore no, prima di entrare non si fa", ci sono delle regole” ha risposto la Volpe. La scrittrice ha negato, poi si è alzata e l’ha smontata: “Permettimi di distinguere la tua figura di persona che fa le battaglie femministe con un coraggio straordinario dalla tua figura di donna, tu sei un’intrigante, sei una donna senza scrupoli, senza scrupoli questa è la verità”, Adriana reagisce: “No, sono diretta e son orgogliosa di essere come sono, se c’è qualcosa che non va te lo dico in faccia”. Barbara Alberti chiude la querelle con un avvertimento: “Sei diretta ai tuoi interessi. Quando finirà ti dirò una cosa in privato, adesso non la posso dire, una cosa molto grave che non riguarda il Grande fratello, una cosa gravissima, adesso non la dico perché rispetto la tua parte di lottatrice in quel senso là”.

Dopo la puntata, la scrittrice ha bisbigliato a Licia Nunez che non sopporta l'ipocrisia e che non poteva parlare per colpa dei microfoni: "Sai leggere il labiale? Sì? Non sopporto più la voce di quella là". Cioè di Adriana Volpe.