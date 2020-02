Wanda Nara mezza nuda, così fa esplodere il GfVip

Wanda Nara tette di fuori in diretta al Grande Fratello Vip 4: se non ci fosse bisognerebbe inventarla. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi non esprime opinioni, tace per la maggior parte del tempo, ma quando parla se ne esce con battute fulminanti.

Questa sera ha aperto la nona puntata del GFVip presentandosi in tailleur nero di paillettes con giacca dallo scollo profondissimo che lasciava in bella mostra il florido seno. E cosa ha detto: “Oggi sono semBlice, Sciacca e bantalone, sono BBassica”. Vince il premio simpatia.