Fausto Leali e l'appello struggente ad Anna Oxa. Ecco perché non si vedono più

Storie italiane, Fausto Leali a Anna Oxa: se ci sei batti un colpo. Il clamoroso appello su Rai1. Sono passati diversi anni dall’ultimo Festival di Fausto Leali che partecipò in coppia con Anna Oxa (vincendo). La loro amicizia sembra essere naufragata. E a Storie italiane Leali fa un appello alla Oxa.

Per approfondire leggi anche: Leali e Zanicchi cantano 70 anni di successi

Il cantante in studio rivela: “Anna Oxa non la sento da un po’, mi manca ma non dipende da me. Era nata una grande amicizia fra di noi, era un periodo bello e felice ma non ci vediamo da un po’, l’ho solo vista in televisione qualche giorno fa. Mi piacerebbe tantissimo sentirla ma si è dispersa un po’ Anna negli ultimi anni, la vediamo poco in giro, in televisione, ecc ecc…Ha scelto di fare una vita diversa, di non frequentare più gli amici”. Leali e Anna Oxa sono stati legati a lungo da una profonda amicizia. “Oltre ad avere una splendida voce, Anna è una bellissima donna, ha un carisma particolare, e questo suo allontanarsi da tutti mi dispiace un po’…”, tuona Leali.