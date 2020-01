Tommaso Paradiso si butta nel cinema: ho scritto un film, presto iniziamo a girare

Tommaso Paradiso si butta nel cinema. L'ex leader dei Thegiornalisti che ha iniziato la carriera solista dopo la dolorosa separazione con la band ha raccontato il progetto in un'intervista a Sky Tg24. "Ho consegnato la sceneggiatura qualche giorno fa ed è stata molto apprezzata, adesso dobbiamo solo girare. È un film dove si mischiano romanticismo e tanta malinconia, c’è un perdente, che è il protagonista, che però ha un riscatto. È la storia che avrei voluto raccontare e l’ho raccontata. La vedremo a breve, non a brevissimo ma a breve”, ha spiegato il cantautore romano in “Tommaso Paradiso – Ricomincio da me”, in onda venerdì 31 gennaio alle 21 su Sky Tg24.

Sull'addio ai Thegiornalisti Paradiso afferma: “Ho lavorato spesso da solo, i componenti della mia band in fase di studio diventavano i produttori. Si era perso un po’ quel filo logico della band, per questo è stata decisa alla fine questa scelta. Ho avuto dei fantastici compagni di viaggio a cui voglio anche molto bene, e confesso che li sento. Per quanto la gente possa pensare che sia successo chissà che cosa, è vero ma continuo a sentirli, continuiamo a scriverci”.