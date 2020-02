Akash Kumar, sfogo in radio su gavetta e casting

Akash Kumar, il super modello dagli occhi di ghiaccio, asfalta tutti i "presunti" modelli. E in diretta a RTL102.5 Viaradio (la stazione del digital space del gruppo) dice: “Tutti dicono di essere modelli, ma poi hanno fatto poca passerella per grandi brand”. Insomma le parole dell’ex concorrente di Ballando con le stelle, che è tra i più affermati modelli al mondo, sono molto severe nei confronti delle nuove leve che si affacciano a questo mondo senza passare per la gavetta. “Io l’ho fatta. Sapete cosa significa fare qualcosa come ore e ore di fila per un casting? Ecco, tutto questo. Oggi, invece, per molti modelli tutto sembra essere più facile e dopo qualche sfilata con piccoli brand si definiscono modelli. Ma non è così. Bisogna comunque studiare e impegnarsi facendo gavetta con un bagagli di marchi grossi alle proprie spalle”, precisa Akash. Che non ama il gossip. Infatti, non ci sono mai state spifferate sul suo conto. Lui, che da bambino si è affacciato al mondo della moda con alcune apparizioni in campagne pubblicitarie, sta per volare a New York. “Starò lì sempre per lavoro per alcune settimane”, racconta in diretta. Poi alla domanda sulle vicende di cuore dice: “Sono fidanzato, ma non amo il gossip. E non voglio raccontare le cose personali”.