Kiko Nalli taglia i capelli in tv. Dove va in onda

Kiko Nalli pronto ad una sforbiciata in tv: “Farò un programma tutto mio...”. Kiko Nalli, ex gieffino ed hair stilista tra i più stellati al mondo, non molla la tv. Anzi raddoppia con un nuovo formato che è pronto ad andare in onda. E’ lo stesso Kiko, in diretta ad “RTL102.5 Viaradio”, ad annunciare il nuovo progetto lavorativo.

Il programma dovrebbe chiamarsi: “Kiko, pensaci tu”. Ma c’è ancora molto riserbo sul nome della trasmissione così come sulla Rete che la ospiterà. “Ci sono 4 tv interessate. Vedremo cosa sceglieremo”, racconta l’ex marito di Tina Cipollari. Per lui si tratta di un bel momento dal punto di vista lavorativo con una marea di impegni professionali. Kiko, infatti, gira l’Italia in lungo e largo - “sempre con le forbici in tasca” (precisa). Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più sul suo nuovo progetto lavorativo. Che già piace ai fan. “L’idea è di fare un programma nuovo, rivolto a chi ama il look e mi segue da anni”, conclude l’hairstylist.