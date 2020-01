Alessia Marcuzzi fuori dall'Isola dei Famosi. Chi arriva al suo posto

Alessia Marcuzzi fuori dall’Isola dei Famosi in partenza a marzo. Il sogno è Ilary Blasi o Simona Ventura. Ad anticipare la notizia del cambio di guardia alla conduzione del reality di sopravvivenza è stato “Dagospia” che ha ipotizzato si trattasse di una scelta della bella conduttrice romana desiderosa di mettersi alla prova in altri progetti, ma secondo il sito “Davidemaggio.it” le cose stanno diversamente: “La decisione di porre fine all’era Marcuzzi arriverebbe direttamente da Mediaset (che l’aveva ufficialmente confermata in un primo momento), intenzionata a cambiare e a ridare smalto al programma dopo l’ultima deludente edizione (quella dello scorso anno ha registrato il record negativo di ascolti ed è stata caratterizzata dal caso Fogli)”.

Chi potrebbe prendere il suo posto? Il nome più accreditato è quello di Ilary Blasi rimpianta all’unanimità dai social per questo GFVip. Sempre su “Davidemaggio.it” si legge: “Qualcun altro, non a caso, sta infatti muovendo "passi da gigante" per assicurarsi la conduzione dell’Isola dei Famosi 2020. Chi sarà mai? Chissà se Ilary ne sa qualcosa, chissà”. La Blasi è garanzia di sano trash, ma il ritorno di Simona Ventura sarebbe l’apoteosi. Tuttavia al momento è impossibile: la presentatrice di Chivasso è impegnata su Rai2 con “Settimana Ventura”.