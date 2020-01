Grande Fratello Vip, Barbara Alberti al capolinea: perché vuole mollare

L’avventura di Barbara Alberti all’interno del Grande Fratello Vip sarebbe arrivata al capolinea, almeno questa è la convinzione della scrittrice (in nomination) che dopo la sesta puntata del reality show ha confermato la sua volontà di varcare la casa dalla porta rossa come una Pamela Prati qualunque: “Io all’inizio della prossima puntata dico che voglio lasciare il gioco, non vedrò i risultati del televoto, voglio andare via prima. Nella vita sono sempre uscita nei momenti più improbabili, non mi sono mai pentita di pagare penali emotive”.

Tuttavia, Barbara Alberti ha puntato i piedi per uscire subito dopo che è stata nominata, un po’ come chi si accorge che sta perdendo e abbandona prima della disfatta. La scrittrice ci è rimasta male per i voti: “Mi hanno nominato Clizia, Antonella e Paola – ha raccontato a Aristide -. Ma io ho detto a Signorini che volevo andarmene, lui però mi ha risposto di pensarci su fino a lunedì. Io però non voglio essere buttata fuori dal pubblico, voglio andarmene io. Ho spiegato le mie ragioni e lunedì ripeterò questa cosa, spero che non mi facciano dei brutti scherzi. Io sono già fuori con la testa, voglio congedarmi a cuor leggero. Dopo 17-18 giorni di ozio, la mente comincia a ragionare di nuovo. Finora è stato bellissimo, negli ultimi giorni un po’ meno. Tornare a leggere non sarà male”.

L’Alberti ha anche svelato che aveva chiesto agli autori di potersi scusare in puntata con Pasquale Laricchia: “Io sto uscendo come una vecchia strega, non mi sta bene. Lunedì vado via e mi pagano le puntate fatte”. I coinquilini le hanno consigliato di non prendere decisioni affrettate (in realtà si era vociferato di una sua permanenza a tempo, nda), ma di aspettare l'esito del televoto in modo da non perdere il cachet.