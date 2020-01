Perché Sanremo è Sanremo. Anche con tutte le puntualissime polemiche. L’ultima riguarda, in ordine di tempo, il cachet di Roberto Benigni. Si solleva un altro polverone per una somma che si aggirerebbe intorno ai 300 mila euro, secondo l’indiscrezione di Dagospia. Ma non ci sono, al momento, conferme ufficiali. La direzione di Rai1 avrebbe deciso una sospensione dei compensi troppo elevati per arginare ogni tipo di polemica contenendo i costi. Ma l’operazione Festival è legata agli sponsor che coprono le spese dell’intera manifestazione. Il Codacons, però, è tornato a graffiare l’azienda di viale Mazzini.

Leggi anche: La candela di Ornella Vanoni manda Twitter in tilt

"Sui compensi di conduttori e ospiti del prossimo Festival di Sanremo la Rai deve dare spiegazioni ai cittadini, rendendo pubblici i contratti firmati con gli artisti – si legge su una nota diffusa dal Codacons. Le cifre che circolano nelle ultime ore appaiono decisamente esagerate. Ci chiediamo infatti in base a quale parametro sia stato definito il (presunto) compenso da 140mila per Georgina Rodriguez e quello da 50mila euro per Antonella Clerici, mentre le giornaliste Rai Emma D'Aquino e Laura Chimenti dovrebbero partecipare a titolo gratuito. Per non parlare dei 300mila euro a Benigni, cifra spropositata se si considera il ridimensionamento dei costi dell'azienda. I cachet astronomici riconosciuti durante il Festival rappresentano un danno sul fronte erariale, perché la Rai è finanziata dai cittadini che pagano il canone. Per tale motivo invitiamo l'azienda a rendere pubblici i compensi di ospiti e conduttori di Sanremo e valuteremo se presentare un esposto alla Corte dei Conti", conclude il Codacons.