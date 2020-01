Noemi Letizia riappare in tv nel reality delle casalinghe

Noemi Letizia arriva in tv su Real Time. Stasera la prima puntata del reality "Real Housewives" verrà trasmessa sul canale 31 del digitale terrestre. Protagoniste della singolare trasmissione sei "casalinghe" fashion della cosiddetta Napoli bene, che si riveleranno "amiche per la pelle ma anche rivali". Tra le "Real Housewives" ecco Noemi: sono passati dieci anni da quando nel giorno del suo diciottesimo compleanno alla sua festa arrivò Silvio Berlusconi. Oggi è una imprenditrice nel campo della cosmesi, si è sposata, separata e ha un nuovo compagno, vive a Chiaia con la sua famiglia, con 3 figli. Non c’è solo lei tra le donne della serata, ma si tratta certamente della più famosa.