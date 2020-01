Le dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip entrano nel vivo e i concorrenti già dividono il pubblico. In previsione della sesta puntata che andrà in onda venerdì 24 gennaio i bookmaker stilano la classifica dei favoriti per la vittoria finale. Antonella Elia e Patrick Pugliese vedono migliorare le quote delle precedenti analisi dei betting analyst di Stanleybet.it e ora insidiano il primato di Pago raggiungendo la quota di 5 volte la posta.

Un altro gruppo da tre, questa volta a quota 10.00, è quello formato da Antonio Zequila, Ivan Gonzales e Carlotta Maggiorana, con gli ultimi due finiti in nomination e a rischio eliminazione. Nomination superata invece, per Andrea Denver a discapito dell’ex gieffino Pasquale Laricchia, che guadagna terreno anche sulla lavagna del Vincente, ma viaggia lontano a 15,00 insieme a Paola Di Benedetto e Michele Cucuzza. A far compagnia all’ex volto Rai Adriana Volpe a quota 20,00 troviamo Fernanda Lessa, Aristide Malnati e Andrea Montovoli. L’ultimo quartetto dorato, a 25,00, è formato da Clizia Incorvaia, Licia Nunez, Fabio Testi e Rita Rusic. Ultima nelle preferenze dei bookmaker Barbara Alberti che chiude a 30,00. Ma attenzione, basta poco a sovvertire le gerarchie e il gusto del pubblico.