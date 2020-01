Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis e il calciatore: Signorini svela tutto in diretta

Elisa De Panicis è stata la prima eliminata del Grande Fratello Vip 4, ma si è consolata tra le braccia di Theo Hernández, il terzino del Milan. A rivelarlo è stato Alfonso Signorini, il conduttore del reality show di Canale 5. Questa sera, l’influencer, bersaglio delle frasi volgari e orripilanti dello squalificato Salvo Veneziano, è entrata nella casa di Cinecittà per un pleonastico chiarimento con Andrea Denver e quando stava per congedarsi, il direttore del settimanale “Chi” ha regalato una chicca di gossip: “Andrea, tu puoi tornare in salone, non sei stato un gentiluomo con lei perché non si dice che ti sei fatto ‘quattro trom**te e via’, ma tanto quando esci non la trovi perché il cuore di Elisa batte per un terzino del Milan, Hernandez!”.

Elisa sprizza giubilo da tutti i pori: “Oh noooo, Alfonso, nooo, non dovevi dirlo!”. La De Panicis è di Milano, conta un milione di follower su Instagram, parla quattro lingue e ha lavorato soprattutto all’estero dove ha partecipato a diversi reality.