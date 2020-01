“Mai giudicare un libro dalla copertina”. Pasquale Laricchia sta facendo saltare i nervi ai vip della casa del Grande Fratello Vip smascherando il buonismo di facciata. A farne le spese: Michele Cucuzza e Antonio Zequila. Da quando il personal trainer e Patrick Ray Pugliese hanno abbandonato il tugurio per stare con gli altri concorrenti (i primi a lamentarsi perché non succede niente, nda) le cose sono cambiate.

Ieri sera, Pasquale sosteneva che il dilagare degli influencer su Instagram su qualsiasi argomento (soprattutto nel campo della moda, nda) toglieva posti di lavoro ai veri professionisti determinando un livellamento verso il basso fino ad arrivare a post pagati sempre meno e a una saturazione del mercato. Michele Cucuzza la pensa in maniera totalmente opposta e ha replicato saccente: “Io faccio questo lavoro da 40 anni e ho più esperienza di te. La modernità secondo te è una ca**ata perché non c’è la preparazione, ma non è che noi siccome esprimiamo un’opinione scriviamo nel libro della vita. Non scriviamo un ca**o! Diciamo un’opinione”. Pasquale lo ha stuzzicato: “Ma la tua non è la verità” e Cucuzza, sempre più irritato: “Con me questi giochini non funzionano, non fare il professore…non cambiare argomento…ci siamo capiti…di solito le persone parlano con un principio, uno svolgimento e una fine”. Laricchia ha continuato a provocarlo: “Non te la prendere, io ho questo difetto: faccio premesse molto lunghe per arrivare al dunque, tu pensi che la premessa sia il fatto, ma il fatto arriva dopo. Chi sei la voce di Dio? Se voglio fare una premessa lunga, la faccio…stai tranquillo, Michele, mica ti sei arrabbiato…parla piano, piano. Tu hai l’idea che il tuo pensiero è sempre giusto” e Cucuzza :”No, no, non cambiare argomento. Tu per avere ragione cambi argomento”, “No quello lo fanno i politici. Hai mai fatto il modello? No? Allora non sai che prima per un catalogo ti davano 5000 euro, ora no” replica Pasquale. Il giornalista si impermalosisce: “Ti sei contraddetto. Tu fai la morale a tutti! Hai questo problema. Non condivido la tua opinione e non dobbiamo essere sempre d’accordo, non è che uno deve vincere a tutti i costi, non è braccio di ferro. Lo stesso problema esiste per la televisione, anche la tv ha subito il contraccolpo, ma io ho una stima enorme di Paola e Clizia (le influencer del GFVip)”, ma Laricchia: “Anch’io! Il mio discorso era generale, allora non ci siamo capiti. Però non mi sminuire, non mi piace. Tu non vuoi ascoltare delle verità”. Cucuzza ride nervoso: “Non hai scoperto il mondo! Le innovazioni dell’economia procurano contraccolpi complessivi”, Pasquale si diverte a pungerlo: “Ma non mi sminuire, prendi la parola e la utilizzi come fosse un’offesa. Michele controllati…controllati…non lo fare più con me” e il giornalista alle corde: “Ti prego, non dirmi cosa faccio!”. Poi si alza e se ne va.

Fabio Testi, Licia Nunez e perfino Paola Di Benedetto condividono la tesi di Pasquale che svela il suo gioco: “Eh il reality sta per iniziare, comincia davvero la prossima settimana. Sai qual è la verità Licia? Esiste il preconcetto, Michele dice "non può fare un ragionamento sensato, solo io posso farlo". Il risultato della chiacchierata è che i social si schierano con Pasquale e contro Michele Cucuzza giudicato troppo “borioso e spocchioso. Una delusione”. In mezz’ora, Laricchia gli ha fatto perdere il consenso delle #cucuzzers. Ma non è finita perché Antonio Zequila ha messo a fuoco la pericolosità di Pasquale e Patrick ai fini del gioco. Parlando con Fabio Testi, l’attore si è lasciato andare ad alcune considerazioni: “Sono da temere. Se uno di noi va in nomination con loro perde. Giocano in casa, è come se loro facessero un film con me, quello è il mio campo”.