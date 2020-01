Alessia Macari e il retroscena al GfVip 1: cosa ho fatto in bagno con Andrea Damante...

Il trucco c’è, ma non si vede: merito di Alessia Macari. Che svela un dettaglio mai raccontato prima. “Ho il diploma da truccatrice e nella casa non potevo non truccare i miei amici. E nel bagno ho fatto un ritocco ad Andrea Damante, che me l’aveva chiesto”, dice la prima vincitrice del Gf Vip.

E allora la domanda di rito non manca: “C’è qualche altro retroscena?” E a Viaradio Autostrade per l’Italia in radio su RTL102.5 arriva la risposta secca della Cioci: “Assolutamente no. Era fidanzato in quel periodo. Non mi sarebbe mai passato per la testa”. La Macari, con spiccate doti canore, sta spopolando su Instgram con 1 milione di follower. In Rete i suoi make up vanno fortissimo. Ovunque.