Addio a Christopher Tolkien, figlio del celebre scrittore e custode della Terra di Mezzo

È morto ieri Christopher Tolkien, figlio terzogenito del grande scrittore inglese John R. R. Tolkien e custode morale dell'opera del padre, la Terra di Mezzo creata dall'autore de "Il Signore degli Anelli".

Tolkien è morto nell'ospedale della Dracénie a Draguignan, nel sud della Francia, a 95 anni. Lascia la seconda moglie, Baillie, curatrice de "Le lettere di Babbo Natale" di J. R. R. Tolkien in pubblicazione postuma, e Priscilla Tolkien, sua sorella, nata nel 1929 e ora ultima figlia sopravvissuta del celebre scrittore.

Christopher was Middle-earth's first scholar. Namárië. https://t.co/Za44UjNHPy — Tolkien Society (@TolkienSociety) January 16, 2020

Christopher Tolkien ha dedicato la sua vita a tramandare l'eredità del celebre padre, professore di lingua inglese al New College di Oxford e maestro assoluto della narrativa fantasy. In pratica si devono a lui molte delle opere pubblicate postume e le mappe originali per l'opera de "Il Signore degli Anelli".

A dare la notizia è stato un tweet della Tolkien Society: Christopher è stato il primo studioso della Terra di Mezzo", si legge prima del saluto "Namárië", che nella lingua Quenya inventata da Tolkien vuol dire "Addio", come la poesia contenuta ne "Il Signore degli Anelli" e chiamata anche "Lamento di Galadriel".