Al Grande Fratello Vip l'insospettabile sogno erotico di Carlotta Maggiorana

Anche le Miss Italia fanno sogni erotici. Carlotta Maggiorana, reginetta nel 2018, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip e fin oa oggi si è distinta per una certa timidezza. Ma questa mattina ha risposto con grande franchezza a una domanda pepata.

Il GF ha assegnato ai vip il compito di fare i cronisti per un giorno con una serie di quesiti piuttosto personali, dal mutuo alla grandezza della casa passando per il numero delle persone con cui avevano fatto sesso fino al posto più strano dove hanno consumato. Alla domanda “la tua fantasia sessuale”, la Maggiorana, dalla pelle candida e dal viso innocente come Biancaneve, si è sbottonata: “Lo dico, mio marito (l'unico uomo della sua vita, nda) si arrabbierà, ma lo dico. Il mio sogno erotico è farlo con una donna”.

E a sorpresa ha raccolto un’adesione, quella di Paola Di Benedetto. La modella fidanzata con Fede di “Benji&Fede” si è resa disponibile a esaudire il suo desiderio lasciando stupefatti gli altri inquilini.