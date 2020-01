Filippo Nardi, l'ex Gf e l'appello alla regina Elisabetta: su Harry e Meghan...

Londra. Tiene banco, ancora, la vicenda legata alle dimissioni di Harry e Meghan, che non fanno più parte della famiglia reale. Stavolta entra a gamba tesa nell’argomento Filippo Nardi, che in diretta a “RTL102.5 Viaradio autostrade per l’Italia”, lancia un vero e proprio appello-provocazione alla sovrana inglese. “Se vuole mi propongo come nipote che sostituisce Harry. Non avrei mai rinunciato”, tuona in diretta Nardi che è nato proprio in Inghilterra e conosce bene la Corona.

Poi dice: “Se una persona non è nata per essere un principe è giusto che rinunci e dica addio alla famiglia Reale”. Insomma, Nardi non ha dubbi sulla decisione coraggiosa di Harry e sua moglie. Quest’ultima, stando a quello che raccontano i tabloid inglesi, avrebbe già firmato un contratto milionario con Los Angeles come doppiatrice Disney. Il resto è storia di questi giorni.