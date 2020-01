La rivelazione era attesa da tempo, per la precisione dal 2016. Aristide Malnati, l’egittologo entrato venerdì scorso nella casa del Grande Fratello Vip 4, ha confessato come lui e i compagni d’avventura riuscirono a portare l’accendino sull’Isola dei Famosi: “Fiordaliso lo nascose in un preservativo dentro di sé”.

Finalmente Aristide Malnati ha vuotato il sacco sul fattaccio che segnò l’Isola dei Famosi 2016. I naufraghi accesero subito il fuoco suscitando più di un sospetto, ma sostennero di essere stati bravi a far riflettere i raggi del sole sulle lenti di Malnati. Purtroppo per loro, la produzione trovò l’accendino e spense il fuoco. Ebbene, oggi, l’ex isolano ha svelato dove era nascosto l’accendino. Finora si era creduto che Fiordaliso lo avesse nascosto in un reggiseno, ma stamattina Malnati ha detto: “No, non era nel reggiseno, ma in un preservativo che nascose nel proprio corpo, lo ficcò dentro. Io con le mani dovevo coprire l’accensione fingendo di averlo fatto con i miei occhiali”.

Il giornalista sta riscuotendo un discreto successo sui social grazie al suo coming out: “In questo momento non sono preso per nessuno. Ci sono stati dei grandi inizi, da cui sono andato via, sono fuggito io. (…). I miei veri amori, a livello di intensità sentimentale e intellettuale, li ho sempre provati con uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne. Sessualmente sono etero, le pulsioni le provo verso una donna. La grande partecipazione a livello sentimentale l'ho sempre provata con uomini della mia età o più maturi. Invece a livello fisico sono attratto da donne molto più giovani. Questa è un po' la dicotomia che mi blocca”.