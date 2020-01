Al GfVip 4 Sergio Volpini svela gli altarini di Pago e Serena

Al Grande Fratello Vip 4, Sergio Volpini svela gli altarini di Pago e Serena Enardu. Il gieffino, dopo la serata trascorsa con i vip in casa, ha sottolineato a favore di telecamera un’affermazione del cantante che gettava un’ombra sulla veridicità della storia dei due ex fidanzati di Temptation Island Vip.

Facciamo un passo indietro. A tavola c’è stata una lite tra Pago e Salvo in merito al comportamento di Serena Enardu: secondo il pizzaiolo lei gli ha fatto fare una brutta figura e l’ingresso nel loft di Cinecittà non era un gesto coraggioso, ma il tentativo di fare business. Il cantautore, ancora innamorato, ha precisato che rispettavo il suo punto di vista, ma non per questo il modo in cui lui aveva reagito era sbagliato: “Non è che io sono un co***one se la penso in maniera diversa”.

Quando i gieffini “highlander” sono tornati nel tugurio hanno spettegolato su quanto avvenuto in casa e Sergio Volpini ha messo in evidenza: “A noi e a tutti i telespettatori è sfuggito o forse lui non l’ha detto, che una settimana prima che lui entrasse qui si sono riavvicinati, lui le ha chiesto scusa e lei a lui. Pago avrebbe tutta l’intenzione di rimetterci insieme”. A questo punto Salvo ha notato: “E allora perché ha fatto tutta quella sceneggiata? Voglio che non entri, anzi forse…”.