Salvo Veneziano squalificato per le frasi choc: tradito lo spirito del Grande Fratello Vip

Squalifica per Salvo Veneziano. Il concorrente del Grande Fratello Vip 4 è stato espulso dal reality show di Canale 5 a causa delle frasi violente e ripugnanti pronunciate circa 24 ore fa verso Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto.

Per approfondire leggi anche: La moglie difende Salvo, la d'Urso la asfalta

Per il Grande Fratello Vip, le sue "affermazioni hanno violato le regole e lo spirito stesso del gioco". Il televoto che lo vedeva confrontarsi con Patrick Ray Pugliese è stato annullato e chi ha votato sarà rimborsato. Salvo Veneziano ha abbandonato il tugurio della casa di Cinecittà subito dopo aver letto il provvedimento che lo riguardava.

Nel comunicato si legge un monito per tutti i partecipanti del GFVip: “Essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”. E le affermazioni di Salvo (“Posso dire? Dico prima io… o se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, tutta trasparente co ’sto culettino… ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… da staccarle la testa e lasciarla così… la lasci con la pelle sul letto. Ma dai! Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, scusate, scusate… Quella li è proprio da maciullarla, dai. Ma dai, la pelle. Io gli ho visto le budella (…) Io sono stato attratto che le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”) che la moglie Giusy Merendino aveva provato a minimizzare a “Pomeriggio Cinque”, erano nauseabonde e imperdonabili.

L’espulsione era stata richiesta a gran voce dei telespettatori e va dato merito a Alfonso Signorini e al Grande Fratello di aver cacciato Salvo dalla casa e dal gioco prima della diretta di mercoledì prossimo resistendo alla voglia di alzare l’audience grazie all’effetto sorpresa del verdetto. Per una volta ha vinto il buon senso: la lotta contro la violenza sulle donne non può e non deve essere cavalcata per un punto di share in più.