Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque” dà voce a Giuseppina, la moglie di Salvo Veneziano, il concorrente del Grande Fratello Vip nella bufera per le frasi orripilanti su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto e opinionista della conduttrice stessa.

La donna è provata dagli eventi, ma ci mette la faccia: “Non condivido la forma e il contenuto delle sue affermazioni però è anche vero che vorrei puntualizzare che sono sposata con lui da 20 anni, è il padre dei miei figli e mio marito. Non è la persona che descrivono, è amico delle donne. Non lo giustifico e io chiedo scusa a nome suo. E’ stato mal interpretato, ha estremizzato un concetto attraverso delle metafore. Ha usato una metafora per descrivere una passione e va considerato il contesto, non è serio, è come quando si dice a un bambino ‘ti ammazzo di baci’. È nato e cresciuto in Sicilia, ‘scannare, maciullare’ sono termini frequenti. Ha peccato di ingenuità anche perché ha fatto il Grande Fratello 20 anni fa. Se poi dobbiamo parlare di violenza, allora dico che io ho ricevuto tanti messaggi da parte delle donne che mi offendono e mi aggrediscono verbalmente per quello che è successo”.

Barbara d’Urso si è dissociato dalla mezza giustificazione: “È inaccettabile quello che ha detto, è stato molto violento nel linguaggio, credo che il GF prenderà provvedimenti molto severi”.