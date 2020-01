Maria De Filippi senza rivali: con C'è Posta per Te sbanca l'Auditel

Cosa hanno in comune "Don Matteo" e "Donna Maria" De Filippi? Il 30,2% di share dopo 20 anni di messa in onda. La nuova stagione di "C'è Posta per Te" ha sfondato il muro del 30% e ha sfiorato i 6.000.000 di telespettatori nel giorno del debutto con un clamoroso picco del 44% alle 24.00. In testa alle tendenze Twitter in Italia. Segno che la tv generalista non è morta e che il pubblico sa apprezzare e riconoscere i prodotti televisivi di qualità e ben fatti.

A pagare dazio per il trionfo della De Filippi è "Meraviglie", l'approfondimento culturale di Alberto Angela dedicato a Venezia, Firenze e Paestum, che cala nettamente rispetto alla scorsa settimana (aveva registrato 4.600.000 spettatori e il 23% di share) pur strappando un onorevole 3.831.000 telespettatori pari al 17,6% di share. Angela si consola con la vittoria nel target dei laureati.

La prima puntata di "C'è Posta per Te" si è aperta con la bellezza senza tempo di Johnny Depp, la disperazione social per l'assenza della traduttrice Olga Fernando e il tenerissimo abbraccio tra una madre giovanissima e il figlio che si è sentito abbandonato. La prima "strega, vipera" della nuova edizione è andata a Graziella, la nuova compagna di Vincenzo che con il suo "no, io non voglio vederla, le sue sceneggiate non mi incantano" ha impedito all'uomo di riabbracciare la figlia.