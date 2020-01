Barbara d'Urso, quella domanda choc poi l'abbraccio con Silvia Toffanin

Adesso a raccontarsi è proprio Barbara d’Urso nel salotto tv di Silvia Toffanin. Per una volta la conduttrice passa dall’altra parte e si fa intervistare. A Verissimo Barbarella para del suo Natale, trascorso in Spagna dal fratello (con i suoi figli e il loro padre). La d’Urso, stakanovista doc, scherza con la Toffanin con la busta choc in mano. Che vedremo a Domenica live. E quando la Toffanin le chiede se è pronta a diventare nonna arriva la risposta: “E tu lo sei?”, dice la d’Urso sorridendo. Motori accesi per il ritorno, domani, di Domenica live con tanto super ospiti. E per festeggiare il d’Urso boomerang su Instagram sta già spopolando.

Intanto, di recente, Barbarella è stata premiata dal Corriere come donna tv più influente del decennio. “Questa è una notizia choc, non me la aspettavo per niente anche perché ci sono nomi pazzeschi della televisione che hanno fatto di più - racconta in studio - Ho vinto con più del 47% quindi quasi uno su due ha votato per me. Ringrazio tutti gli amici dei social perché questa cosa che mi è nel cuore. Questi 10 anni ho fatto tante cose diverse, da reality, a Pomeriggio cinque, cronaca, fiction. Sono una donna che si butta, non faccio mai passi indietro e quando c’è da essere in prima linea io ci sono, quindi forse è anche per questo“.