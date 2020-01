Sorpresa a Uomini e Donne, chi sono gli epurati. E Gemma litiga per Marcello

Anno nuovo e nuove epurazioni al Trono Over di “UominieDonne”. Fuori Juan Luis Ciano e Armando Incarnato. E Gemma Galgani? Si vendica rivelando dettagli puzzolenti di Jean Luis, si dispera, si consola con Marcello e piange di nuovo.

Durante la pausa natalizia del dating show di Maria De Filippi sono state registrate le nuove puntate degli arzilli over e secondo quanto riporta il sito “ilvicolodellenews.it” nel 2020 vedremo più trash che cotechino a Capodanno. Andiamo con ordine. Prima della registrazione del 27 dicembre scorso, il già “personaggio pubblico” di Instagram Jean Luis Ciano aveva annunciato di sentirsi “un gladiatore pronto a scendere nell’arena a combattere”, ma è scappato a gambe levate. L’odontotecnico canterino avrebbe palesato il disinteresse per Gemma Galgani e l’interesse per Aurora, ma Maria De Filippi lo ha blastato dallo studio: “Gemma si presenta arrabbiata perché lui non l’ha cercata per niente in questi ultimi giorni tranne ricomparire due giorni fa, solo che lei ha deciso di non rispondergli più. Si è parlato anche del suo amico che stupidamente su Fb ha confessato che lui è arrivato a Uomini e Donne per una scommessa. Ovviamente lui nega ma non gli crede nessuno, tutti lo attaccano e lo vogliono fuori dallo studio, Tina anche non si risparmia pure se se la prende anche con lei perché è la solita "zerbina" senza dignità. Alla fine lei chiude per sempre con lui, Juan Luis vorrebbe rimanere per Aurora che però rifiuta. Maria a questo punto chiede se qualcuna del parterre sia interessata a lui, dietro risposta negativa invita l’odontoiatra a lasciare il Trono Over. Finisce così l’esperienza dell’uomo nel programma”.

Ma la gola profonda de “ilvicolodellenews.it” ha ricordato anche: “Si inizia con un video di Gemma Galgani e Juan Luis che discutono dietro le quinte, lui prende e se ne va. (…). Gemma racconta ciò che è accaduto quando hanno dormito insieme e che forse verrà tagliato: la mattina il risveglio è stato traumatico perché lui non stava bene di corpo e ha iniziato a far rumori strani, tanto che il receptionist ha chiesto se c’erano problemi Lui comunque le ha detto che voleva frequentarla ancora perché non ha conosciuto tutto di lei ma lei gli ha fatto Ciao Ciao con la manina”. Da un impostore dei sentimenti televisivi a un altro furbacchione: Armando Incarnato. Il grande accusatore di Jean Luis Ciano non aveva la coscienza pulita e cristallina come ha ribadito per mesi. Dalle anticipazioni, riportate sul medesimo sito, si scopre che anche il parrucchiere napoletano ha lasciato lo studio con la lettera scarlatta dell’infamia del tradimento mariano: “Tornando alla registrazione di ieri, abbiamo saputo dalla Bat-Talpa che è stata incentrata principalmente su Armando Incarnato, che finalmente, dopo le varie insinuazioni di Gianni Sperti che ripeteva da settimane che lui si vedeva con qualcuna fuori dal programma, è stato smascherato ed è stato invitato dall’opinionista a lasciare lo studio per sempre. Ovviamente le dame che lui stava frequentando si sono imbestialite e gliene han dette di tutti i colori”. Nella registrazione successiva, Incarnato non era presente, ma un suo amico ha precisato via Instagram che non è stato cacciato, ma se ne è andato di sua spontanea volontà. I fuochi d’artificio non sono finiti. Le sfilate del Trono over sono da sempre una terribile resa dei conti, un duello al massacro tra dame e dame e dame e cavalieri. Un 6 diventa un casus belli paragonabile all’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este a Sarajevo che scatenò la Prima Guerra Mondiale. Questa volta è successo che Massimiliano si è travestito da “Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo” baciando Aurora: “Lui quando è sceso ha preso Aurora in braccio, le ha baciato il collo, le ha fatto fare il giro dello studio e poi l’ha portata dietro le quinte dove pare l’abbia baciata (purtroppo in studio non si è visto) ed ha ricevuto la standing ovation da tutti. Gemma si è commossa per questa specie di remake del film e il gesto di lui verso la dama e sembrava quasi avere un mancamento tanto che Tina ne ha approfittato per chiamare come il suo solito il dottore – si legge su “ilvicolodellenews.it” - La stendono sulla passerella, poi per farla riprendere Massimiliano prende in braccio Gemma e le fa fare la sfilata tra le sue braccia e lei si riprende miracolosamente”. E infine la nuova diatriba tra Gemma e Anna: dopo Giorgio Manetti, si sfidano per Marcello: “Gemma ha battibeccato con Anna perché si contende con lei Marcello e con Antonella che è anche la nuova conoscenza di Jean Pierre. La Galgani pensava che Marcello le avesse dato l’esclusiva nel conoscerla, mentre lui ha detto che in realtà aveva spiegato che voleva fermarsi a queste tre conoscenze. Sia con Anna che con Gemma ci sono stati dei baci a stampo e Tina ne ha approfittato per dirle che si sta già consolando. Quando Gemma ha capito di aver compreso male le intenzioni di Marcello si è quasi messa a piangere e Tina ha di nuovo chiamato il medico”.