Party con scazzottata per Rod Stewart

Passano gli anni ma il carattere resta sempre rovente per la rockstar inglese Rod Stewart. Il cantante di "Da Ya Think I'm Sexy?" e di tanti altri successi è stato caricato sulla macchina della polizia durante la notte di San Silvestro dopo aver aggredito una guardia di sicurezza davanti a un locale della Florida.

L'addetto alla sicurezza ha negato l’ingresso nel locale al cantante. Stewart, che si trovava in vacanza in un resort di Palm Beach insieme alla famiglia, ha tentato di entrare ad un party privato insieme ad un gruppo in cui era presente il figlio Sean, ma, dopo il diniego della sicurezza, ha spintonato il buttafuori insieme al figlio, provocando la reazione dell’uomo che ha chiamato la polizia.

Secondo quanto riferito dalla guardia, il figlio del cantante (avuto dalla prima moglie Alana) ha cominciato a spingerlo, seguito poi da Stewart che gli ha sferrato un pugno, colpendolo al torace. Secondo i documenti in possesso della polizia, il cantante si è successivamente scusato per il proprio comportamento. Rod Stewart dovrà comparire in tribunale il 5 febbraio, dopo essere stato rilasciato con un avviso a presentarsi al complesso di giustizia penale della contea di Palm Beach.