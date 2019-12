Gemma supplica Juan. Al Trono Over piovono insulti

Una stella, ma cadente. Sembra essere stato questo Juan Luis Ciano, il corteggiatore di Gemma Galgani, dama del Trono Over di "Uomini e Donne": pioggia di insulti per il cavaliere napoletano. L’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi si è chiusa con una bagarre nient’affatto natalizia tra il grande accusatore Armando Incarnato (il 50enne ci ha provato con la sorella 45enne, nda), Juan Luis e Gemma. Pace e Armonia sono rimaste sedute con aria disperata su una panchina fuori gli studi di Via Tiburtina. Il tecnico esperto in ortodonzia ha ribadito a Gemma che non c’è chimica, ma che lui magnanimamente restava a disposizione per la conoscenza, possibilmente a Napoli in giro per locali, baretti e serate sponsorizzate: la Galgani è un lasciapassare vip e lui ama cantare in pubblico, meglio ancora se come “personaggio di UominieDonne”.

La signora di Torino, nota per avere il cuore di gianduiotto, supplica, tenta approcci ai limiti del decoroso, fa lo zerbino (Gianni Sperti dixit) nella speranza che Juan Luis sia il suo dottor Zivago. Tuttavia cambia gli occhi a cuoricino in occhi della tigre e tira fuori unghie e voce stentorea quando si tratta di dire no, un no fermo e risoluto alle serate: “C’era la mia faccia su quelle locandine. E ti ho detto di farle rimuovere immediatamente. Non faccio serate, non le ho mai fatte in oltre 10 anni e mai le farò. Sono qui per trovare l’amore”.

La Galgani non è stupida, sa che un posto fisso a “UominieDonne” val ben più di 1, 10, 100 serate. Non se lo giocherebbe mai, nemmeno per Ciano. E così sia Armando, sia l’opinionista Gianni Sperti hanno messo in discussione le buone intenzioni e la sincerità di Juan Luis che ha reagito ripetendo in maniera ossessiva: “Qual è o’ ppprobblema!! Qual è o’ pprobblema?!”.

Maria De Filippi ha raccolto con il cucchiaino i filamenti spezzati della dignità della Galgani e le ha offerto una via d’uscita dignitosa, ma la dama non ne ha voluto sapere. Voleva andare avanti con l’uomo che dorme vestito e che non la bacia nemmeno per pietà. Voleva. Perché Juan Luis ha compreso che i suoi giorni erano contati, ha portato Gemma dietro le quinte e le ha dato un (vigliacchetto) benservito senza telecamere, culminato nel pianto disperato della donna tra le braccia di Tina Cipollari che prima l’ha consolata e poi ha provato a sdrammatizzare: “Ti si apre tutto il vestito, stai attenta, ce l’hai le mutande?”.

Ma la vita reale è anche vita social e succede che gli amici di Juan Luis, l’uomo che non sarà mai IL GABBIANO 2 (al massimo un piccione), lo difendano su Facebook dicendo che è andato in trasmissione per scommessa, e succede pure che gli account di Ciano siano sommersi dalle critiche.

I fan di “UominieDonne” si sono sentiti presi in giro e hanno commentato: “Faccio gli Auguri a te buona vita basta che non torni in TV. Cogli l'attimo ora che ti conoscono x uomini e donne fai serate canta”, “Non ti paragonare mai a Napoli perché non hai quel sapore quel profumo napoletano sei stato molto cinico e sgarbato con Gemma e con tutti quelli che ti seguono e con l'equipe della trasmissione impara l'educazione prima di scappare via saluta tanto la figura l'hai fatta sappiamo ormai che hai preso in giro la povera Gemma”, “Napoli è bellissima, tu una grande delusione”, “Buffone ....che coraggio ha quello mostrare quella faccia falsa…”, “Caro Juan non dovevi x forza corteggiare o fidanzarti con Gemma. Però non prendere x i fondelli ne lei ne noi. Sei un uomo piccolino bravo goditi la tua fama sei proprio un uomo da evitare “, “E vesti pure da tamarro. Pensi di essere tanto figo. Gli uomini veri sono pochi e ben altra cosa da te”, “Buffone uomini come a te Napoli buttano nella monnezza”, “Buon Natale? Augurato da te? Scusa ma mi gratto. Da un maleducato, irrispettoso come te… Porta sfortuna”, “Pagliaccio dovresti vergognarti usare gli altri per emergere forse non ne hai le capacità. Sei un ominucolo”.

C’è anche chi lo difende al grido di “Lasciali parlare, in quel programma il più pulito c’ha la rogna” o incolpa la Galgani: “Ma la scema è Gemma che c’è cascata come sempre!!!! Non lui .... Juan Luis cosa c’entra perché insultarlo?? Si vedeva lontano un miglio che era una presa per i fondelli!! La cretina è e rimane sempre Gemma!!!!”. Insomma, per Gemma Galgani, più che un sorso di Ciano, è stato un sorso di Cian(o)uro.