Vittorio Sgarbi, sbrocco totale in hotel: "Ladri, mi avete rotto i c..." Con chi ce l'ha

L'ultima invettiva di Vittorio Sgarbi, lanciata sui social in diretta dal bagno di un hotel, è contro gli aeroporti. O meglio contro le misure di sicurezza per volare. La goccia che fa traboccare il vaso Sgarbi è stillata a Verona, dove gli agenti di sicurezza gli hanno rimosso la schiuma da barba del critico d'arte, probabilmente perché non conforme alle quantità minime di liquidi consentiti a bordo.

"Quando ho passato i controlli ho scoperto che la schiuma da barba, nella borsa della mia collaboratrice, non c'era. Chi ha fatto queste regole di me...da? Vergognatevi! Ladri, ladri!", urla mezzo nudo Sgarbi davanti allo specchio del bagno.

Sgarbi vuole andare in fondo a questa storia: "Ho deciso di aprire un azione giudiziaria perché non capisco come una persona che viaggia e porta la schiuma da barba debba vedersela rubata e sequestrata da gente incapace che crede che sia un pericolo per la sicurezza. Hanno rotto i co...ni". I ladri di schiuma finiranno in tribunale?