Bianca Guaccero in lacrime. Quello che dice per la prima volta

Bianca Guaccero in lacrime a "Detto Fatto". Si confessa per la prima volta e si commuove. Jonathan le chiede da dove venga la luce che ha nel viso e lei commuovendosi: "Non viene da nessun uomo. Ma la mia felicità viene da dentro di me. E deriva dal grande amore che sto ricevendo dal pubblico televisivo che mi segue da casa con tanto affetto. Mi viene da piangere mentre lo dico ma devo ringraziare tutti voi".

Insomma prima delle feste di Natale Bianca Guaccero si confessa davanti al suo pubblico televisivo. E attorno a lei le canzoni del periodo natalizio.