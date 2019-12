Wanda Nara, lapsus alla banana con Pupo

Imprenditrice, influencer, opinionista del Grande Fratello Vip 4. Wanda Nara è inarrestabile. Calpesta le critiche e le invidie con il suo tacco 12 e riceve da Pupo, anche lui ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", un gran complimento: “È una donna che ha saputo raggiungere traguardi eccellenti nonostante la giovane età. Secondo me rappresenta qualcosa che la gente non ha ancora capito. È migliore di quello che alcuni pensano. Io preferisco lei a Icardi! Il GFVip le tirerà fuori l’anima”.

Super Wanda Nara ringrazia e con un sorriso tanto spontaneo quanto dolce racconta: “Mi sono dovuta creare un personaggio nel mondo del calcio. Non potevo farmi vedere debole, mi chiamano ‘stronz***a’ e va benissimo. Vivo a metà tra Milano e Parigi. L’aereo privato? Macchè, manca poco l’ultima volta si cade! Era un low cost. Mi hanno creato quest’immagine, ma lavoravo per l’aerolinea! Come mamma ho dovuto accontentare tutta la famiglia: il più grande voleva restare qua, le piccole volevano stare con la maestra, quest’anno va così, io mi farò in mille parti e penserò anche a me. Il GFVip è una bellissima proposta e sono felice di farlo. Se sogno di tornare a Milano? Vediamo cos’è la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’opzione del PSG è uscita l’ultimo giorno di mercato e sapevo che per lui sarebbe stato un grande successo. L’Inter fuori dalla Champions mi è dispiaciuta, ho un figlio che è grande tifoso e ha pianto tanto. Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro è dell’Inter”.

Wanda Nara ha partecipato a due talent show in Argentina e svela una grande verità: “Pensavo che Alfonso mi avesse chiamato per partecipare, invece mi voleva come opinionista. Io sono una gran fan dei reality. Molti li guardano ma non lo dicono”.

Le gag tra Wanda Nara e Pupo promettono bene: si parte da “gelato al cioccolato” trasformato dalla showgirl argentina in un ancor più equivoco “banana al cioccolato” alla cena con la compagna e non con la moglie: “allora io ho fatto una figura di me**a! L’ho salutata come tua moglie” e Pupo: “Tranquilla non facciamo sesso a tre! A Natale siamo in 25. E’ moderno? Sì, ma soprattutto molto costoso”. Wanda Nara risponde autoironica: “Per Mauro avere me come moglie è come averne 5. Maxi Lopez? È un ex, non stiamo allo stesso tavolo a Natale. Vorrei essere lì a vedere quando le due scartano i rispettivi regali!”. Pupo gioca: “In Italia sono molto famoso per questa storia, più per questo che per essere un cantante”. Silvia Toffanin è vox social: “Se queste sono le premesse tra voi due, sarà un Grande Fratello Vip 4 indimenticabile”.