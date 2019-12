A Sanremo 2020 Tiziano Ferro tutte le sere. C'è il cast dei Giovani

"Tiziano Ferro? C'è. Tutte le sere". Amadeus conferma la presenza del cantautore di Latina al prossimo festival di Sanremo. "Ne abbiamo cominciato a parlare - aggiunge - sicuramente canterà. Il resto vedremo". Sulla presenza delle donne al suo fianco, spiega che "mi piacerebbe averne almeno due a sera, di diversa età, diversa provenienza, per raccontare storie che rappresentino le donne", ma non si lascia sfuggire nessun nome. "Finché non ho la certezza...".

Intanto ieri sera il cast di Sanremo Giovani 2020 è stato fatto. Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma e Eugenio in Via di Gioia sono i vincitori di Sanremo Giovani, votati da quattro giurie: commissione artistica, televoto, giuria demoscopica e giuria televisiva composta da Pippo Baudo, Antonella Clerici, Carlo Conti, Piero Chiambretti e Gigi D'Alessio. Da Area Sanremo, il concorso organizzato dal Comune di Sanremo e dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, accedono al Festival: Matteo Faustini e Gabriella Martinelli e Lula. A loro si aggiunge Tecla Insolia, la sedicenne, vincitrice dell'ultima edizione di Sanremo Young. Amadeus rinnova l’invito per Sanremo 2020 ai giurati a febbraio. “A Sanremo non si dice mai di no – spiega Baudo. Idem gli altri. Interviene scherzando Conti: “E’ il periodo delle mie vacanze alle Maldive, vorrà dire che dovrò spostarle”.

Come ogni anno non sono mancate le polemiche. Enzo Mazza della FIMI, che in post su twitter ha polemicamente sottolineato le differenze d'età tra giudicanti e giudicati. "Date di nascita super giuria #sanremogiovani: 1936, 1956, 1961, 1962, 1967. Artisti in gara secondo regolamento: non aver superato i 36 anni. Ovvero non essere nati dopo 1983. Età media utilizzatori di Spotify: 25 anni, ovvero nati nel 1994".

Canzone per canzone:



Eugenio in Via Di Gioia – Tsunami

Gli Eugenio in Via Di Gioia sono un gruppo musicale formatosi nel 2012. Fanno parte della band Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici. A “Sanremo Young” hanno portato la canzone “Tsunami” che hanno raccontato così: “Tsunami possiamo diventare noi se ci mettiamo in ballo e invertiamo la rotta”.

Nome d’arte di Tiberio Fazioli, Fasma - Per sentirmi vivo.

23 anni, romano del suo brano ha detto: “Questo mondo mi ha fatto schifo per tanto tempo ma la musica mi ha dato speranza.

Leo Gassmann – Vai bene così

E’ il figlio dell’attore Alessandro Gassmann. Della canzone ne parla così: “Racconta della necessità di accettarsi per ciò che si è e del fatto che errare è umano e che non bisogna arrendersi”.

Marco Sentieri. – Billy Blu.

Una storia vera. Billy veniva costantemente bullizzato a scuola da un compagno di classe. Anni dopo a quel bullo ha salvato la vita”.

Fadi – Due noi

Il suo vero nome è Thomas O. Fadimiluyi. Italo nigeriano porta a Sanremo un grande pezzo: “Una ballata malinconica che fotografa l’importanza di alcuni legami e il sapore agrodolce di quello che è stato condiviso”.