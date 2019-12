Carlo Verdone e la morte di John Lennon: "Così Sergio Leone mi diede la notizia"

Ci sono eventi della storia che rimangono impressi nella memoria. Chi non si ricorda cosa stava facendo quando ha appreso la notizia degli attentati dalle Torre Gemelle? Oppure della morte della star preferita. Come Carlo Verdone, che racconta ad come apprese la notizia della morte di John Lennon. L'intervista integrale andrà in onda nella puntata di Atlantide, il programma con Andrea Purgatori, "Lennon, il Beatle ribelle" sabato 21 dicembre alle 21.15 su LA7

"Fu una tragedia. Ero a Cinecittà per missare un film quando entrò nella stanza Sergio Leone. 'Hai perso un idolo. Hanno sparato a uno dei Beatles, è morto'". Era John Lennon. "Ci bloccammo tutti. Anche il missatore. Fu una giornata orrenda", ricorda Verdone.