Alfonso Signorini fa i nomi del Grande Fratello Vip. Come sbugiarda Marco Carta

Alfonso Signorini, direttore del settimanale "Chi" e prossimo conduttore del Grande Fratello Vip 4, in partenza il 7 gennaio 2020 su Canale 5, si sbottona e conferma tre nomi da urlo: Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia. Poi sbugiarda Marco Carta.

Nel corso dell'ultima puntata de “La Repubblica delle Donne”, il programma di Piero Chiambretti su Rete 4, Alfonso Signorini - presentatore del reality show di punta di Mediaset - prima scherza sui nomi che entreranno nella casa del GFVip 4, poi ne conferma tre già nell'aria da tempo.

Chiambretti gli mostra le fotografie di Valerio Scanu, Michele Cucuzza, Paolo Ciavarro, Giacobbo, Adriana Volpe, Barbara Alberti, Aristide Malnati e Antonio Zequila, ma Signorini dice no a tutti. Ma è uno scherzo e "tirato per la giacchetta" da Chiambretti conferma: “Ladies and gentlemen vi dico che ci saranno Adriana Volpe, Michele Cuccuzza e Antonella Elia! Non perdetevi quello che succederà tra la Volpe e l’Elia”.

Chiambretti si dispera: “Ma io l’ho presa nel seder**o, era mia Ministra”. Alfonso Signorini però precisa velenoso: “Marco Carta ha detto che ha rifiutato il Grande Fratello Vip 4, ma nessuno gliel’ha mai chiesto, è la verità nessuno gliel’ha proposto”.