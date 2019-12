Sanremo senza Jovanotti. Cosa dice Fiorello

Jovanotti non sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo. A sostenerlo, durante la puntata di "VivaAsiago 10", è stato Fiorello. "Ragazzi ho uno scoop. C’è una cosa che nessuno sa: Jovanotti non sarà al Festival. Perché deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il Festival inizia il 4. Quindi non può venire", ha detto Fiorello.

Era stato proprio Fiorello a ipotizzare nelle scorse settimane la presenza al Festival di Jovanotti. I due sono infatti uniti da una lunga amicizia con Amadeus iniziata tanti anni fa a Radio Deejay. Ad una domanda precisa sulla presenza di Jovanotti, Amadeus nei giorni scorsi non aveva smentito né confermato. "Anche con lui ci conosciamo da tanto tempo, siamo amici", aveva detto. Jovanotti era dato ormai da più parti come ospite assodato del Festival. Ma a questo punto sarà lui stesso a dire come stanno le cose, dal momento che venerdì sarà ospite dell’ultima puntata di "Viva RaiPlay!".