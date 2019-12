Nuovo capitolo nel duello tutto al femminile tra Antonella Elia e Taylor Mega. La sexy influencer è andata a "Live – Non è la d’Urso" senza la sorella Jade, attesa nel salotto di Barbara d'Urso, perché la congiunta "è rimasta scottata per gli insulti di Antonella Elia e non ha voluto partecipare anche questa volta. Non è facile andare in televisione ed essere sempre criticata, non è per tutti. C’è rimasta molto male, ha sofferto e ha deciso di non partecipare", ha detto l'ex di Flavio Briatore.

Taylor ha poi affrontato il fuoco di fila degli "sferati" tra cui l'ex stella di Non è la Rai, Enrica Bonaccorti e Vladimir Luxuria. "Lo sappiamo tutti che le foto nude le hai fatte anche tu. E se dovessi farle in questo momento, ti consiglio di depilarti" ha detto Mega ad Antonella Elia che a CR4 La Repubblica delle donne, il programma di Piero Chiambretti, la aveva accusata di esagerare con atteggiamenti hot. La replica della Elia è che le sue foto osé "erano un fatto privato, per una mostra fotografica. Tra le mie e le tue c’è un abisso. Tu fai cybersesso, ovvero sesso gratuito. Incassi like, quindi è una compravendita. Se tu lotti contro la violenza sulle donne devi esporre non il capezzolo o il c**o, ma l’umanità".

Scatta il cat-fight. Taylor attacca: potevi chiedermi scusa invece insisti. Anzi, "potevi ringraziarmi per averti riesumato perché se non fosse stato per me chi ti c****a ancora. Siamo nel 2019 e stiamo combattendo la violenza contro le donne, tu ti dovresti vergognare", esplode l'infuencer.