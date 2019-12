Trono over, è ufficiale: Gemma e Juan hanno fatto cilecca

Che Juan Luis Ciano, corteggiatore di Gemma Galgani, star del Trono Over di "Uomini e Donne", fosse una carta tarocca era nell'aria, che reagisse allo sputtanamento di Armando Incarnato con calma olimpica era meno prevedibile, che venisse colpito da "fuoco amico" era impensabile. Nelle ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi, è successo l'impensabile. Secondo quanto si legge sul sito "ilvicolodellenews.it", Juan va a letto con Gemma, ma ne fa una vedova bianca.

Si addormenta vestito (gli mancava la cintura di castità, nda) gelando i bollenti spiriti della dama di Torino: "Armando lo accusa di essere falso, pure nel dichiarare la professione che svolge in quanto non è un vero dentista… ma solo un tecnico. Poi ha fatto leggere i messaggi e gli audio della sorella scambiatisi con Juan a Gianni e Tina dove si evince che lui l’aveva contattata su Instagram e aveva fatto il cascamorto con lei quando si sono incontrati allungando le mani mentre ballavano, ma lei lo ha rifiutato e non ha voluto più nè vederlo nè sentirlo. Juan ha riprovato a ricontattarla più volte dopo per chiederle se era veramente la sorella di Armando senza però ricevere mai risposta. Juan insiste dicendo che erano amici. Quindi il napoletano torna anche sull’argomento Signora di Firenze, quella che Juan definisce un’amica.

Oggi Armando ha portato le prove che invece la signora non è sua amica, si sono sentiti sui social e lui si è autoinvitato a casa sua. Quindi sono due prove che servono a far capire a Gemma che lui non è interessato a lei, se ci prova con un’altra mentre esce con lei e se ci ha provato con una donna 44enne (sorella di Armando).

Anche Gianni dice di non credere a Juan Luis, visto che ha fatto pure una serata venerdì scorso". Juan Luis fa lo gnorri con la pochette nel taschino, ma il racconto del "ilvicolodellenews" prende una piega drammatica: "Gemma conferma che lui aveva questa serata e le aveva anche chiesto di accompagnarla, tra le altre cose le aveva anche proposto di andare a Napoli dai suoi amici ed in giro per locali per farsi un po’ vedere. Maria chiede a Gemma se ha il sentore che lui la stia usando, lei afferma di iniziare ad avere dei dubbi al riguardo…perchè poi lui le ha anche detto chiaramente che tra loro non c’è chimica, i vari compagni di programma iniziano a dirle di lasciarlo, perchè sta solo speculando su di lei, alla fine lei esce dallo studio disperata e si butta su un divano, arriva Tina a consolarla e finisce con il piangere sulla spalla dell’opinionista".

Ecco, il miracolo di Natale: Tina che abbraccia compassionevole la sua acerrima nemica. Per un Juan Luis che tace, memore della massima "il silenzio è d'oro e la sedia di UominieDonne è di platino", un amico ciarliero che fa tanti danni. Su Facebook, Antonio Ametrano, amico del dentista o tecnico di Aversa, ha scritto: "L'amore non si cerca in queste trasmissioni. Lui è andato lì per una sua scommessa personale. Gemma si innamora di tutti" e poi la bordata alla trasmissione: "Va avanti chi alza l'audience, conta solo quello. È ovvio se vai bene allungano il brodo come se fosse una fiction. Può durare finché vogliono". In poche parole ha fatto il rattoppo più grande del buso: ha smascherato l'amico, ha gettato fango su dame e cavalieri e allungato un'ombra di non credibilità sul dating show. Il bel tacer non fu mai scritto.